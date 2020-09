Tib et Tatoum - La petite bête

Tib découvre que Tatoum a une peur bleue des souris et il tente de raisonner son ami. Mais la phobie de Tatoum est plus forte que tout, alors quand Lud s’en aperçoit il met au point un stratagème pour se débarrasser du dinosaure. Or tout le monde a ses petites phobies et Lud pourrait bien se retrouver pris à son propre piège !