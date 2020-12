Tib et Tatoum - La pierre de feu

Tib a perdu la pierre de feu que lui a prêté Aron. C’est une pierre de marcassite qui permet d’allumer un feu très facilement. Aidé par Tatoum, Tara et Kori il va tenter d’en trouver une autre. Lud et sa bande font semblant de l’aider, mais c’est pour mieux pouvoir lui voler quand il l’aura trouvé. Ils finissent par en trouver une, mais elle est énorme et la ramener au village s’annonce beaucoup plus dur que prévu.