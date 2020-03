Tib et Tatoum - L'amulette magique

Aron et Tom racontent aux enfants la légende de l’amulette magique. Celle-ci serait capable de dompter n’importe quelle bête sauvage. Lud et sa bande se mettent en tête de la trouver pour se débarrasser de Tatoum. Tib et Tatoum vont tout faire pour la trouver avant eux.