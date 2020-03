Tib et Tatoum - Le fantôme des prunes

Depuis peu, les prunes se font de plus en plus rares dans la Vallée. On accuse Tatoum d’être le responsable de cette disparition. En menant l’enquête, Tib et Tara vont prendre sur le fait un effroyable fantôme qui engloutit tous les fruits. Mais est-ce vraiment un fantôme ?