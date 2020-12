Tib et Tatoum - Le grand frère

Alors qu’il est attaqué par le clan des Ours, Tib est sauvé par Kev, un beau et énigmatique jeune homme. Ce dernier se dit vagabond, parcourant le monde à la recherche de nouvelles aventures. Tib est fasciné par Kev et une grande amitié naît entre les deux garçons. Kev pour sa part s’intéresse beaucoup à Tatoum. Peut-être même un peu trop…