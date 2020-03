Tib et Tatoum - Qui a peur du grand méchant tigre ?

Suite à un pari idiot avec Lud, Tib va devoir arracher une touffe de poils au terrible Dent de Sabre. Mais le Tigre, furieux, poursuit Tib jusqu’au village duquel il fait fuir tous les habitants. Tib et Tatoum vont devoir tout faire pour réparer leur erreur et vont recevoir une aide des plus inattendues !