Alors qu’il jouait à cache-cache avec Tib, une tique s’est glissée dans une narine de Tatoum et ça le rend complètement marteau. Tib est perplexe et ne comprend pas ce qui arrive à son ami. Les choses se gâtent quand le dinosaure, devenu imprévisible et incontrôlable s’attire les foudres des villageois. Tib doit vite découvrir ce qu’il a pour le sauver.