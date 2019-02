Kori en a marre ! Personne ne veut jouer à ses jeux à elle. Fanon du clan des Ours, à l’affût, décide de profiter de la situation en lui promettant de jouer avec elle si elle l’accompagne. Alors que Kori s’amuse comme une folle à jouer avec les Ours, Fanon va voir Tib et Tara en leur disant qu’ils ne leur rendront Kori qu’en échange de Tatoum. Tib et Tara vont devoir faire preuve d’ingéniosité pour récupérer Kori sans céder à leur chantage.