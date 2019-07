Timeless - Le premier épisode disponible en avant-première avec MYTF1 Premium

A quelques jours du lancement de la série de “Timeless” sur TF1, découvrez en exclusivité le premier épisode grâce à MYTF1 Premium.

Avant-première

Samedi 27 juillet prochain, TF1 diffusera sa nouvelle série Timeless. Si vous êtes un abonné SFR, Orange, Bouygues, Numericable ou encore Free, découvrez le premier épisode inédit de la série sans plus attendre et ce, pour une durée de 7 jours !

Le Pitch

Un scientifique, Anthony Bruhl, met au point une machine à remonter le temps mais une équipe de terroristes avec à sa tête Garcia Flynn s’en empare. Ils comptent voyager à travers le temps pour modifier le cours de l'histoire des Etats-Unis… et se venger d’un mystérieux groupe qu’il rend responsable de la mort de sa femme et de sa fille.



Les autorités mettent sur pied une équipe constituée de l'historienne Lucy Preston, du soldat Wyatt Logan et du scientifique Rufus Carlin, collègue du professeur Anthony Bruhl, pour partir à la poursuite de Garcia Flynn et tenter de « « restaurer le passé » grâce au prototype de la machine… Leur 1ere mission les emmène en 1937 sur les lieux d’une des plus célèbres catastrophes aérienne de l'histoire : l'embrasement du Hindenburg…



Avec : Abigail Spencer (Lucy Preston), Matt Lanter (Wyatt Logan), Malcolm Barrett (Rufus Carlin) et Goran Visnjic (Garcia Flynn)

Timeless, Samedi 27 juillet à 20h55 sur TF1