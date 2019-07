Timeless - S01 E01 - Baptême du temps

Professeure d’histoire, Lucy vit avec sa mère, atteinte d’un cancer, et sa sœur, Amy. Une nuit, elle est emmenée par la Sécurité Intérieure des Etats-Unis dans un entrepôt appartenant à Connor Mason, un magnat de la hi-tech. Mason a inventé une machine à voyager dans le temps. Un ex-agent de la NSA, Garcia Flynn, l’a volée. Il faut le retrouver et l’empêcher de modifier quoi que ce soit à l’Histoire, sous peine d’altérer le présent. Accompagnée de Wyatt, membre des forces spéciales, et de Rufus, pilote, l’historienne embarque à bord de la "Capsule" et se retrouve ainsi propulsée le jour de l’explosion du dirigeable Hindenburg, le 6 mai 1937. L’objectif de Flynn est de retarder l’explosion du dirigeable et de faire disparaître, lors du vol retour, des personnalités capitales à l’Histoire du XXème siècle. Lucy, Wyatt et Rufus parviennent à contrecarrer ses plans, mais le passé a tout de même été altéré. A son retour à notre époque, Lucy retrouve sa mère en pleine santé, mais elle n’a plus de sœur...