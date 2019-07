Timeless - S01 E02 - L'assassinat d'Abraham Lincoln

L’équipe apprend que Flynn est retourné dans le passé à la date du 14 avril 1865, jour de l’assassinat d’Abraham Lincoln. Ils partent à sa poursuite, malgré la réticence de Lucy qui souhaite en savoir plus sur la disparition de sa sœur. A Washington, en avril 1865, l’ambiance est à la fête car la guerre de Sécession vient de se terminer. L’équipe tente de trouver Flynn et s’aide des connaissances historiques de Lucy pour localiser John Wilkes Booth, le "véritable" assassin de Lincoln. Lucy rencontre Robert Todd Lincoln, le fils du Président, alors qu’elle tente de trouver Booth. Wyatt est touché par balle lors d’une fusillade avec Flynn, qui est présent au repaire des conspirateurs. Ils semble que Flynn veuille modifier l’issue de l’assassinat, en faisant réussir ce qui avait échoué, c’est à dire l’assassinat simultané du secrétaire d’Etat Seward, du Vice-Président Johnson et du général Grant, afin d’ébranler le pays.