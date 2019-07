Timeless - S01 E05 : Premières minutes

Dès qu’ils apprennent que Flynn est parti avec le vaisseau principal pour Fort Alamo quelques jours avant la bataille légendaire de 1836 , Lucy, Wyatt et Rufus partent à sa poursuite à bord de la capsule. Il s’avère rapidement que Flynn a convaincu le gouverneur Santa Anna d’attaquer plus vite que prévu les rebelles retranchés pour empêcher que la fameuse lettre du commandant Travis ne sorte du fort et ne provoque la révolution à l’origine de l’indépendance du Texas.