Timeless - S01 E07 - Le protocole

L’équipe part à la poursuite de Flynn en 1754. Ils sont faits prisonniers par des soldats français et Wyatt est contraint de tuer l’un d’eux. Son père, un grand officier de l’armée française, écume la région pour les retrouver et venger son fils. Dans le même temps, les hommes de Flynn tentent de faire sauter la capsule à l’explosif. Wyatt abat le porteur du détonateur et sauve la capsule, qui reçoit tout de même quelques balles. Leur véhicule étant hors service, le vaisseau principal que Flynn utilise est leur dernière chance de rentrer dans le présent.