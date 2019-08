Timeless - S01 E09 - La dernière cavale de Bonnie et Clyde

Alors qu’ils poursuivent Flynn en Arkansas en 1934, Lucy, Rufus et Wyatt se retrouvent face aux célèbres Bonnie et Clyde en plein braquage de banque. Ils découvrent alors que Bonnie porte autour du cou une clé qui pourrait être «la clé de Rittenhouse». Ils décident de se faire passer pour des voleurs et de gagner la confiance des amants pour s’emparer de la clé à la première occasion. Mais Flynn, lui aussi à la recherche de la clé, s’adjoint l’aide de la police pour la récupérer.