Drame • Suspense

Kristin et son mari, David, sont en route pour l'hôpital car Kristin doit accoucher de leur premier enfant. Mais le bébé ne survit pas. Kristin est inconsolable et elle quitte David. Un an plus tard, Ashley, femme de Brian et meilleure amie de Kristin, lui annonce sa grossesse. Kristin annonce à son tour à Ashley qu'elle-même est enceinte. Les deux femmes mènent leurs grossesses ensemble. Kristin vit avec Jeremy, qui serait le père de son enfant, une relation très distante. Contrairement à son amie, elle ne souhaite pas connaître à l'avance le sexe de son enfant. Ashley accouche la première d'une petite Julia. Pour dire au revoir à son amie qui part rendre visite à sa mère, Kristin lui donne rendez-vous sur la route...