Drame • Fiction étrangère

Après quelques mois de vie commune avec Nicole, Mark décide de la demander en mariage devant tout un auditoire convié pour les 30 ans de celle-ci. Elle accepte et rencontre par la même occasion, pour la première fois, la demi-sœur de son fiancé, Audrey. Très vite, celle-ci, qui entretient une relation fusionnelle avec son demi-frère, parvient à se montrer indispensable pour l’organisation du mariage, qui n’a lieu que trois semaines plus tard. Elle s’installe donc chez les futurs mariés et gagne rapidement la confiance de Nicole. Mais secrètement amoureuse de son demi-frère, Audrey ne va avoir de cesse de torpiller leur mariage....