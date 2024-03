Ton mari m'appartient

Après quelques mois de vie commune avec Nicole, Mark décide de la demander en mariage devant tout un auditoire convié pour les 30 ans de celle-ci. Elle accepte et rencontre par la même occasion, pour la première fois, la demi-sœur de son fiancé, Audrey. Très vite, celle-ci, qui entretient une relation fusionnelle avec son demi-frère, parvient à se montrer indispensable pour l’organisation du mariage, qui n’a lieu que trois semaines plus tard. Elle s’installe donc chez les futurs mariés et gagne rapidement la confiance de Nicole. Mais secrètement amoureuse de son demi-frère, Audrey ne va avoir de cesse de torpiller leur mariage. Tout d’abord, elle révèle à Nicole de façon faussement fortuite que Mark a déjà eu une fiancée dont il ne lui avait jamais parlé. Puis, elle s’arrange pour que la robe de mariée ne soit pas prête à temps et écartant Céline, la meilleure amie de Nicole. Comprenant ce qui se trame, cette dernière décide d’enquêter sur Audrey. Mais celle-ci s’en rend compte et intervient avant qu’elle ne révèle quoi que ce soit, en la poussant du haut d’un immeuble. Les catastrophes continuent de s’accumuler sans que Nicole ne comprenne pourquoi jusqu’à ce que Céline sorte du coma et lui explique que toutes les petites amies précédentes de Mark ont subi la présence d’Audrey… l’une étant même morte de façon très suspecte. Nicole découvre également en fouillant dans les affaires d’Audrey qu’elle est en fait sous traitement pour de graves problèmes psychologiques.