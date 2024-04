Accros aux jeux d’argent ? Vivre jusqu’à 105 ans ? Et chiens renifleurs de maladies ?

Les Français n’ont jamais autant joué, quitte à devenir addicts ? Entre jeux à gratter et paris sportifs : qui y gagne vraiment ? La France pays de centenaires : nouveaux records et secrets de longévité. Et enfin les chiens sentent certaines maladies. Le meilleur des TOP INFO de la semaine.