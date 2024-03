Après 10 ans d’absence, Jennifer Lopez is back et ça ne se passe pas comme prévu !

« This is me … Now », le nouvel album de la Bomba Latina ne se vend pas, les places de sa tournée non plus, elle annule même des concerts ! Un échec inédit pour ce qui est peut-être le dernier disque de J.Lo. Que se passe-t-il dans la carrière de la star ? Peut-elle rebondir ?