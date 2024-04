Are We Dating The Same Guy ? Ce groupe Facebook de partage d’infos prend de l’ampleur

“Est-ce qu’on sort avec le même mec ?” C’est le nom d’un groupe de femmes créé à Paris il y a quelques mois et interdit aux hommes. Sur ce groupe, elles partagent des informations sur les hommes qu’elles rencontrent sur les applis comme Tinder. Pourquoi certaines femmes ressentent ce besoin ? Quelles sont les dérives possibles de cette pratique ? Et qu’est-ce que ça dit des relations amoureuses dans notre société ?

