Athlètes en Berluti, nouveau “Pass Colo” et les industriels nous prennent-ils pour des jambons ?

La tenue des athlètes pour la cérémonie d’ouverture des JO a été dévoilée : tous et toutes en costume Berluti ! C’est quoi ce “Pass Colo” qui va donner un nouveau visage aux vacances ? Et les industriels trichent-ils encore en baissant la qualité de leurs produits et en augmentant leurs prix ?