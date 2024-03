Aya Nakamura adoubée par les héritières de Piaf pour chanter l’hymne à l’amour aux JO

Peu importe qu’on l’aime ou non, Aya Nakamura est de plus en plus pressentie pour interpréter l’hymne à l’amour lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Les héritières d’Edith Piaf ont même donné gratuitement les droits de ce titre mythique.