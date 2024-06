Céline Dion et la maladie, appli japonaise de rencontre et l’appel d’Emmanuel Macron

Quel est ce syndrome de l’homme raide dont souffre Céline Dion ? Le gouvernement japonais lance sa propre application pour former des couples et sauver la natalité. Qui chez LR et PS pour suivre l’appel de Macron à former un bloc central “Républicain” pour les législatives.