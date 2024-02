Comment LockBit, plus gros groupe de cybercriminels au monde, a-t-il été démantelé ?

Des pirates, des données et beaucoup d’argent volé : hier, LockBit, l’un des plus gros groupes de cybercriminels au monde a été frappé par une vaste opération de police internationale. Les pirates étaient pourtant très organisés : on vous raconte les coulisses de cette organisation, qui a fait de très nombreuses victimes.