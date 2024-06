Coulisses de l’ITW de Céline Dion, les jeunes et l’amour, il faut sauver nos poules aux oeufs d’or

Anne-Claire Coudray nous raconte sa rencontre avec Céline Dion. Les moins de 30 ans adeptes de “relations suivies”, plus qu’une histoire d’un soir mais moins engageant que le couple. Et pourquoi tous les regards se tournent vers l'œuf ?