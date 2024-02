Elon Musk et son rêve d’homme machine grâce à son implant Neuralink

Et si vous vous injectiez une puce dans le cerveau ? Ça peut paraître fou, et même tout droit sorti d’un film de science fiction : mais détrompez vous, c’est bien réel ! Pour l’instant on l’utilise surtout pour guérir des patients mais où placer la limite de cette technologie ?