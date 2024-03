Fake news, Corse autonome et mariages en hausse : le meilleur de la semaine

D’où viennent les fake news qui se multiplient en France ? Que changerait le statut d’autonomie pour la Corse ? Et pourquoi les Français, contrairement à ce qu’on aurait pu penser, se marient-ils de plus en plus ? Le meilleur des TOP INFO de la semaine.