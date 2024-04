France et Angleterre fêtent 120 ans d’amitié avec une relève de la garde croisée historique

La Garde Royale devant l’Elysée et la Garde Républicaine devant Buckingham : la France et l’Angleterre fêtent aujourd’hui 120 ans d’amitié. Il n’en a pas toujours été ainsi entre ces 2 pays, longtemps plus grandes nations rivales du monde.