L’Alaska en première ligne face au réchauffement climatique ?

Glaciers majestueux et forêts millénaires : l’Alaska est le symbole de la nature et de la liberté. C’est aussi l’Etat d’Amérique qui se réchauffe deux fois plus vite que le reste du pays, il nous donne un aperçu de ce qui nous attend si on ne fait pas baisser la température sur la planète.