Le Sidaction veut lutter contre les idées reçues pour ses 30 ans

Le sida peut se transmettre par un baiser, se protéger ça ne sert plus à rien et puis de toute façon ce ne touche que les gays. Evidemment, tous ces clichés sont FAUX ! Le Sidaction fête ses 30 ans ! Alors on en est où dans la lutte contre les stéréotypes et contre le virus ?