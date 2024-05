"Les Meules de Giverny" de Monet vendu 35 millions : quand l’art vaut de l’or

“Les Meules de Giverny" de Claude Monet s'est vendu hier 35 millions de dollars après 8 minutes d'enchères à New-York. Quelle est l'histoire de cette toile et quels sont les tableaux et les peintres les plus chers du monde ?