LFI, RN, LR : dépassent-ils les bornes en cette fin de campagne des Européennes ?

Ces partis tombent-ils dans l’outrance pour gagner des voix aux Européennes ? Mélenchon et “l’antisémitisme résiduel” - “Je suis gendarme je vote Bardella” - “À l'Algérie, il faut reprendre les criminels et clandestins” selon LR : on décrypte 3 provocations de cette fin de campagne.