L’influenceur Just Riadh victime d’un home-jacking

Une victime de plus : Just Riadh, comédien et influenceur qui compte 5 millions d'abonnés sur Instagram, a été victime d'un violent cambriolage. C’est un énième « home hacking », phénomène qui touche de plus en plus de célébrités mais pas que : vous risquez bel et bien d’être concernés.