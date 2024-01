Pêcheurs au chômage pour protéger les dauphins : la seule solution ?

Arrêter complètement la pêche pour sauver les dauphins ! Depuis ce matin les pêcheurs français sont au chômage technique, dans le golfe de Gascogne la pêche est interdite pendant 1 mois. C’est plutôt radical, et comme sur d’autres sujets d’actualité, on se demande s’il est possible de protéger l’environnement sans sacrifier l’économie ?