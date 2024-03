Réélu avec 87% des voix, Vladimir Poutine menace la France pour son cinquième mandat.

Un score prévu d’avance, une opposition muselée, et un Vladimir Poutine plus dur que jamais. Il ne lâche rien sur l’Ukraine, menace la France et laisse encore planer la menace d'une guerre nucléaire. Ça fait froid dans le dos... Top Info vous décrypte le discours du vainqueur.