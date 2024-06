Ruée vers l’or rouge : le cuivre métal magique pour la transition écolo ?

Il est de plus en plus volé, sur les chantiers ou encore les voies ferrées : le cuivre est très convoité. Son prix explose car il est indispensable à notre quotidien : voitures électriques, éoliennes, informatique, le monde entier part à la course à l’or rouge.