Se marier sans se ruiner, c’est tendance !

C’est le plus beau jour de la vie dit-on, le plus cher aussi ! La robe, les invités, la salle et le repas de mariage, le DJ… La mode serait maintenant aux mariages moins chers ? Alors comment faire pour baisser la facture ? Trucs et astuces pour réussir son mariage sans grever son budget !