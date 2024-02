Taylor Swift rentre dans l’histoire en battant un record aux Grammy Awards

Elle rentre dans l’histoire en devenant l’artiste la plus plus primée aux grammy awards pour la catégorie meilleur album, on parle de Taylor Swift pour son album “Midnight”, c’est la 4ème fois qu’elle remporte le trophée dans cette catégorie. A quel point ce nouveau couronnement renforce-t-il la star dans son rôle de chanteuse mais pas seulement … d’influenceuse économique et peut-être politique aussi.