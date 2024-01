Top Info du 10 janvier 2024 - Fake news autour du compteur Linky

C’est aujourd’hui la journée la plus froide qu’on ait connu jusqu’à présent et qui dit pic de froid en hiver dit risque de tensions sur le réseau électrique … et risque … de fake news sur internet ! C’est ce qui s’est passé cette semaine à propos du compteur LINKY, on décrypte le vrai du faux.