Top Info du 11 janvier 2024 - REPORTAGE EXCLUSIF : La nouvelle route migratoire vers la France

La loi immigration a été votée en décembre, elle doit être examinée par le conseil constitutionnel qui décidera fin janvier si ce texte respecte l’Etat de droit. En attendant nous sommes allés en Guyane Française là où de plus en plus de syriens et d’afghans arrivent : ils empruntent une nouvelle route migratoire vers la France.