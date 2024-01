Top Info du 18 janvier 2024 - 2024 année des faillites ?

Les entreprises françaises sont à deux doigts de mettre la clef sous la porte. C’est le constat de ce début d’année et les chiffres sont historiques. Quelles conséquences sur l’emploi et le chômage en France ? Ce sera le grand sujet économique et politique de ces prochains mois.