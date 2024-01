Le rapport accablant sur le monde du sport

Est-ce l’omertà dans le monde du sport ? Un rapport vient d’être publié et raconte l’envers du décor des fédérations sportives. Entre les affaires de harcèlement sexuel et de corruption, ces révélations jettent un froid dans le milieu sportif et sur la ministre Amélie Oudéa-Castéra … combien de temps peut-elle encore tenir à son poste ?