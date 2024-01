Top Info du 9 janvier 2024 - 2023 année la plus chaude : et après ?

Un nouveau rapport nous alerte : 2023 a donc officiellement été l’année la plus chaude pour la planète. Ca n’est pas une surprise et d’ailleurs on commence à s’habituer, malheureusement, à tous ces records. Mais à force de rappeler ce constat, on finit par développer des solutions, car il y en a.