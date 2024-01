Il fait froid et ça fait du bien !

Il fait froid et ça fait du bien ! Ça y est : on est en train de vivre en ce moment les premières journées glaciales de l’hiver et c’est bénéfique ! Pour la nature notamment. Alors c’est vrai qu’on avait un peu perdu l’habitude, pourtant on a connu des hivers bien plus froids ces dernières décennies.