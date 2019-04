« TOP WING, TOUTES AILES DEHORS » NOUVELLE SÉRIE INÉDITE

Par Sonia LE CAILLEC | Ecrit pour TF1 |

Quatre jeunes oiseaux sauveteurs et meilleurs amis - Swift, Penny, Rod et Brody

- s’entraînent pour remporter leurs ailes à l’Académie Top Wing, sur Tourbillonîle. Suivant les conseils de leur mentor, Speedy, les élèves pilotes partent en mission pour se perfectionner. Avec leurs super bolides et leurs gadgets hyper élaborés, ils viennent en aide à chaque personne en détresse.



Qu’ils volent à travers ciel, traversent la jungle ou partent en plongée sous-marine, les membres de l’équipe Top Wing apprennent à chaque mission de précieuses leçons telles que l’importance du travail d’équipe, la persévérance ou l’amitié !