Swift, Penny, Rod et Brody intègrent l’Académie Top Wing dans le but de gagner leurs ailes. Ils vont apprendre à piloter leur véhicule et à devenir la meilleure équipe de secouristes de Tourbillonîle. Swift est le premier à arriver à l'école lui permettant de rencontrer ses nouveaux professeurs et découvrir l'école avec ses équipements hight tech !