Alors que Penny est en train d’observer des poissons, elle aperçoit soudain un ourson polaire dérivant en pleine mer sur un petit bloc de glace. Apparemment le reste de sa famille aussi est à la dérive… Penny ramène le petit ours à la base, afin de lui donner quelque chose à manger tandis que Brody et Swift partent à la recherche du père et du frère de l’ourson !