Brody fait du babysitting et garde les poussins. Mais il a sous-estimé le travail que cela engendre. En effet, ils ne lui laissent pas une seule minute de répit et sèment la pagaille. Alors qu’ils jouent à cache-cache, les poussins appuient sur les boutons de la console qui contrôle les bolides de la team Top wing tandis qu’un autre déclenche la musique. Brody panique et tente de remettre les choses en ordre.