Alors que Brody et Swift sont en plein entraînement, Penny et Rhod les invitent à faire une pause avec eux au Limonade snack. Impossible de résister aux délicieux jus de coco glacés. Mais attention, il faut rester sérieux, après la pause il faudra reprendre l’entraînement pour être prêt pour l’épreuve du jour. D’autant plus qu’une mission sauvetage peut tomber à tout moment.