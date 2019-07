Sandy a perdu ses lunettes au moment de livrer des œufs. Elles sont tombées à l’eau. Elle n’arrive plus à se repérer. Les top Wings font appel aux officiers, Swift et Rode, pour sécuriser son atterrissage . Penny, de son côté, part à la recherche de ses lunettes. Finalement, c’est saine et sauve que Sandy, grâce à l’aide de ses amis, atterrit sur l’île.